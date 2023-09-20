МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил принятие в первом чтении законопроекта о праве физлица установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа, а также снять его. Набиуллина оценила плавающие ставки по кредитам для населения

Согласно документу, для этого можно бесплатно подать во все квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) соответствующее заявление с использованием единого портала госуслуг (ЕПГУ), а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о запрете или снятии запрета. При этом предполагается, что обязательным условием для реализации данного механизма должно стать использование СНИЛС. Соответствующие изменения вносятся в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)".

Цель законопроекта — предупреждение практики мошеннического получения кредитов путем незаконного использования личных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит деньги или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение, пояснял журналистам один из его авторов, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Самозапрет для граждан на получение кредита сократит число мошеннических операций, считает он.

На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 26 сентября, а ко второму чтению доработать. Аксаков на заседании комитета пояснил, что есть вопросы, в частности связанные с реализацией этого закона через СНИЛС или ИНН. При этом зампред Банка России Алексей Гузнов заметил, что по ИНН часто "нет необходимой степени достоверности", поскольку в учете ИНН бывают ошибки. Это и привело к тому, чтобы в законопроекте, по его словам, использовать СНИЛС, хотя и не у всех граждан он есть.

Однако вице-президент Сбербанка Анна Попова считает, что проблема не в том, что СНИЛС есть не у всех, а в том, что человек и банки не имеют нормальной эффективной процедуры доступа к информации о СНИЛС. "Этой процедуры нет, поэтому банки говорят: давайте заменим СНИЛС на ИНН, по которому есть нормальная процедура, здесь нет никаких ошибок", — пояснила она. По ИНН есть нормальный сервис, который работает, и банки могут проверять этот ИНН, продолжила Попова. "Люди тоже легко могут вспомнить ИНН, зайдя в базу ФНС", — заметила она.

Помимо этого, Гузнов напомнил, что были определенные предложения в официальном отзыве правительства на законопроект. "Думаю, что они тоже могут быть доработаны. В частности, чтобы был не только канал ЕПГУ для такого рода самозапрета, но и непосредственное обращение в БКИ", — пояснил он. "Нам, конечно, ко второму чтению нужно будет плотно поработать. Беру на себя это обязательство", — заявил Аксаков, подводя итог обсуждения. При этом он пообещал при доработке законопроекта ко второму чтению организовать работу с привлечением представителей Сбербанка и других банков, ФНС, Минцифры, БКИ.