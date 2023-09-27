МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года нарастят прибыль в 15,3 раза — до 3,1 триллиона рублей, при этом три четверти финрезультата придется на десять крупнейших банков, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА". В ЦБ не поддерживают длительные ограничения на движение капитала

"К концу 2023 года прибыль по всему банковскому сектору превысит 3 триллиона рублей, что станет абсолютным рекордом для рынка", — сказано в исследовании.

Согласно оценке экспертов, около 2,35 триллиона рублей заработают десять крупнейших кредитных организаций, еще 580 миллиардов — другие банки в топ-50, а примерно 170 миллиардов рублей придется на остальные кредитные организации. Таким образом, сектор заработает около 3,1 триллиона рублей.

Отмечается, что несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного портфеля благодаря льготным программам.

При этом банки с 11-го по 50-е и с 51-го по 100-е место менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более высокую долю комиссий в структуре операционного дохода. Кредитные организации, не вошедшие в топ-100, станут бенефициарами роста ставок.

Согласно данным ЦБ, чистая прибыль банков за 8 месяцев текущего года составила 2,372 триллиона рублей, а в 2021 году она была на уровне 2,363 триллиона рублей (на тот момент показатель был рекордным). До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей, а в прошлом году на фоне санкций — всего 203 миллиарда рублей.