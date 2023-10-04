2023-10-04T19:52:53+03:00
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2023
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Количество заявок на ипотеку на "вторичку" снизится, заявили в Сбербанке
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Сбербанк ожидает снижения количества заявок на ипотеку на вторичном рынке в России на 20% и более на фоне ужесточения регулирования и роста ключевой ставки, заявил вице-президент,... ПРАЙМ, 04.10.2023
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, ипотека, вторичный рынок жилья, заявка на ипотеку
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает снижения количества заявок на ипотеку на вторичном рынке в России на 20% и более на фоне ужесточения регулирования и роста ключевой ставки, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.
"Что касается ипотеки, то здесь на вторичном рынке будет существенное замедление из-за уровня ставок. Мы видим большую эластичность спроса на ипотеку при повышении ставки: мы оцениваем примерно 10% на 1 п.п. Учитывая, что ключевая ставка поднялась уже довольно сильно, мы ожидаем значимого — 20% и больше — снижения заявок на вторичном рынке", — прокомментировал он в рамках выпуска проекта MOEX Home Talks.
Банк России с 1 октября повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, а по наиболее рискованным кредитам в сегменте новостроек устанавливает их на запретительном уровне. Кроме того, правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%.
Скворцов добавил, что на первичном рынке также ожидается замедление кредитования, поскольку банки на фоне нового регулирования должны будут отбирать заемщиков с низкой долговой нагрузкой и большими первыми взносами.