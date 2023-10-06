МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Юникредит банк" с 16 октября вводит комиссию за прием наличных канадских долларов и британских фунтов, она составит 10% от суммы операции, следует из тарифной политики банка. Объем наличных на руках граждан в сентябре сократился на 21,6 млрд руб

"С 16 октября 2023 года "Юникредит банк" вносит изменения в "тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц — клиентов банка", — сказано в сообщении банка.

Согласно обновленной тарифной политике банка, она составит 10% от вносимой суммы.

Это не первый банк, ужесточивший условия внесения наличной иностранной валюты. Так, в начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах, максимально до 10%, увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа ввел комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.