МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ЦБ обсуждает создание в России кредитного продукта для заемщиков со средним уровнем риска, которым банки отказывают в ссудах, сейчас работает над выделением такой категории заемщиков, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Мишустин поручил разработать меры кредитной поддержки для бизнеса

"Действительно, когда был принят закон о ПСК (полной стоимости кредитования — ред.), в этом законе было предусмотрено введение такой категории. В настоящее время мы обсуждаем этот вопрос, как корректно определить эту категорию", — ответила она на предложение депутата создать специальные кредитные продукты для заемщиков со средним уровнем риска, которые вынуждены из-за отказа в банковском кредитовании брать микрозаймы в МФО по ставкам, которые сильно превышают банковские.

Данилова подчеркнула, что важно сохранять доступность кредитов для людей, при этом важно, чтобы банки целенаправленно не повышали ставки заемщикам.