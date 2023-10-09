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2023-10-09T11:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231009/841926702.html
ЦБ обсудит кредитный продукт для заемщиков со средним уровнем риска
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ЦБ обсуждает создание в России кредитного продукта для заемщиков со средним уровнем риска, которым банки отказывают в ссудах, сейчас работает над выделением такой категории... ПРАЙМ, 09.10.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, кредит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ЦБ обсуждает создание в России кредитного продукта для заемщиков со средним уровнем риска, которым банки отказывают в ссудах, сейчас работает над выделением такой категории заемщиков, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Действительно, когда был принят закон о ПСК (полной стоимости кредитования — ред.), в этом законе было предусмотрено введение такой категории. В настоящее время мы обсуждаем этот вопрос, как корректно определить эту категорию", — ответила она на предложение депутата создать специальные кредитные продукты для заемщиков со средним уровнем риска, которые вынуждены из-за отказа в банковском кредитовании брать микрозаймы в МФО по ставкам, которые сильно превышают банковские.
Данилова подчеркнула, что важно сохранять доступность кредитов для людей, при этом важно, чтобы банки целенаправленно не повышали ставки заемщикам.