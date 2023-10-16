МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Идея снизить ипотечные ставки для участников специальной военной операции (СВО) до 2% разумна, но она требует выделения соответствующих бюджетных ресурсов, ее реализацию могут обсудить при рассмотрении бюджета, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ипотека в 2023 году: список документов, необходимых для оформления

"Последнее предложение снизить процентную ставку по ипотечным кредитам для участников СВО звучит вполне разумно, как одна из форм социальной поддержки людей,… ну и подровнять уровень ипотечных ставок этой категории граждан с гражданами, живущими на Дальнем Востоке… Но для этого надо в бюджете предусмотреть соответствующий ресурс, который можно было бы направить на субсидирование процентной ставки", — заявил Аксаков.

"Сейчас бюджет будет рассматриваться, мы его 26 октября будем в первом чтении (рассматривать – ред.), дальше будут рассматриваться поправки. Допускаю, что в ходе рассмотрения поправок такая инициатива появится", — добавил он.

Сейчас на Дальнем Востоке действуют специальные условия по ипотеке — сумма до 6 миллионов рублей, срок до 20 лет, ставка 2 процента. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке под 2 процента до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров, а также расширить эту меру поддержки на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения.

Выполнить поручение президента планируется до конца года, сообщал в сентябре глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.