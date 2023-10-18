МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам-эквайерам усилить контроль за магазинами и ресторанами на соответствие их реальной и заявленной деятельности, следует из документа регулятора, размещенного на его сайте. Готовность №1. Российские банки ожидают решение по ключевой ставке

"Настоящие методические рекомендации разработаны в целях обеспечения стабильности национальной платежной системы, а также минимизации рисков в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", — сказано в материалах.

В частности, кредитным организациям – эквайерам рекомендуется присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды MCC (код, определяющий вид деятельности продавца при операциях с банковской картой) в соответствии с правилами платежных систем, а также обеспечивать соответствие этого кода заявленной деятельности продавца.

ЦБ рекомендовал банкам-эквайерам проводить периодические проверки для установления соответствия присвоенных кодов MCC фактической деятельности торгово-сервисного предприятия. А при обслуживании интернет-магазинов банкам следует проверять соответствие сайта, указанного в договоре о приеме платежей, с сайтом, с помощью которого товары и услуги продаются, а также сопоставлять активность (число посещений, индексация в поисковиках) этого портала с транзакционным профилем.

Кроме того, согласно материалам регулятора, повышенное внимание следует уделять транзакциям по перечислению денег в адрес физических лиц, не связанных с возвратом денег после отказа от товара или услуги.

При выявлении несоответствия фактической деятельности магазина заявленной и при наличии подозрений на то, что торгово-сервисное предприятие может проводить операции для отмывания средств, банку-эквайреру рекомендуется провести углубленную проверку документов и информацию и клиенте, его операциях и деятельности, повысить внимание к операциям магазина и рассмотреть возможность расторжения договора.