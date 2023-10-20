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2023
https://1prime.ru/banks/20231020/842032510.html
Банки стали чаще отказывать клиентам в кредитах
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Банки на фоне мер ЦБ приняли решение ужесточить выдачу потребительских кредитов, в прошлом месяце 63% заявок на кредиты наличными были отклонены, а в начале текущего месяца банки... ПРАЙМ, 20.10.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банки на фоне мер ЦБ приняли решение ужесточить выдачу потребительских кредитов, в прошлом месяце 63% заявок на кредиты наличными были отклонены, а в начале текущего месяца банки отклонили уже более 80% заявок, сообщает издание РБК со ссылкой на "Сравни.ру".
"В последние несколько недель мы отмечаем снижение показателя одобрений кредитов", — говорит руководитель продукта "кредитный рейтинг" сервиса "Сравни.ру" Игорь Корчагин.
Он добавляет, что по результатам октября уровень одобрения кредитов (AR) может немного скорректироваться, что связано с некоторыми особенностями передачи банками данных по поступившим заявкам. Однако пока, по мнению Корчагина, тенденции к снижению рейтинга нет.
Эксперт Ольга Ульянова сообщает, что уменьшение уровня одобрения потребкредитов является долгосрочным трендом.
Ранее Центробанк выразил обеспокоенность динамикой необеспеченного кредитования в России, что связано с высокой потребительской активностью и мягкой политикой банков. В результате этого был принят ряд регулятивных мер.