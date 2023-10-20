МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банки на фоне мер ЦБ приняли решение ужесточить выдачу потребительских кредитов, в прошлом месяце 63% заявок на кредиты наличными были отклонены, а в начале текущего месяца банки отклонили уже более 80% заявок, сообщает издание РБК со ссылкой на "Сравни.ру". ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за эквайрингом

"В последние несколько недель мы отмечаем снижение показателя одобрений кредитов", — говорит руководитель продукта "кредитный рейтинг" сервиса "Сравни.ру" Игорь Корчагин.

Он добавляет, что по результатам октября уровень одобрения кредитов (AR) может немного скорректироваться, что связано с некоторыми особенностями передачи банками данных по поступившим заявкам. Однако пока, по мнению Корчагина, тенденции к снижению рейтинга нет.

Эксперт Ольга Ульянова сообщает, что уменьшение уровня одобрения потребкредитов является долгосрочным трендом.

Ранее Центробанк выразил обеспокоенность динамикой необеспеченного кредитования в России, что связано с высокой потребительской активностью и мягкой политикой банков. В результате этого был принят ряд регулятивных мер.