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2023
https://1prime.ru/banks/20231020/842034407.html
Банки в сентябре нарастили кредитование компаний и населения, заявили в ЦБ
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Российские банки в сентябре ускорили корпоративное кредитование до 2% с 1,7% в августе, вместе с тем розничное кредитование, напротив, несколько замедлилось и выросло на 2,9%,... ПРАЙМ, 20.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре ускорили корпоративное кредитование до 2% с 1,7% в августе, вместе с тем розничное кредитование, напротив, несколько замедлилось и выросло на 2,9%, следует из материалов Банка России.
"Рост корпоративного портфеля ускорился до 2% после 1,7% в августе. Кредиты привлекали компании из многих отраслей, в том числе застройщики жилья. Кроме того, были профинансированы сделки по выходу нерезидентов из российских активов", — сказано в сообщении.
При этом в ЦБ ожидают некоторого замедления корпоративного кредитования в четвертом квартале с учетом роста ставок.
Розничный портфель в сентябре вырос на 2,9% против наблюдавшихся в последний месяц лета 3,2% — рекордных с апреля 2013 года. В частности, по предварительным данным ЦБ, значительно замедлилось в сентябре потребительское кредитование — 1,5% против 2,4% в августе.
"С одной стороны, это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, а также с некоторым замедлением потребительской активности. С другой стороны, банки могли сократить объем предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования и необходимости соблюдать МПЛ (макропруденциальные лимиты – ред.) за третий квартал", — пояснил регулятор.