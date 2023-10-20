МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снова оштрафовала "Почта банк", на этот раз за продолжение демонстрации рекламы кредита, где пониженная ставка указана крупным шрифтом, но условия ее получения – мелким, хотя банк отчитался о выполнении соответствующего предписания, сообщила служба. ФАС оштрафовала "Почта банк" за нарушение закона о рекламе

Ранее в октябре ФАС сообщала, что оштрафовала "Почта банк" на 500 тысяч рублей после жалобы гражданина на рекламу о кредите. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке по кредиту от четырех процентов. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумме, сроке, условии о заключении договора страхования и прочем), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени, считает он.

Как указала ФАС, "Почта банк" отчитался об исполнении ее предписания, однако демонстрация "ненадлежащей" рекламы продолжалась. "За неисполнение предписания ФАС России возбудила административное дело и оштрафовала банк на 400 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ", — сказано в сообщении.

Согласно закону, полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты, и одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие.

В России с 23 октября вступает в силу закон, который запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением.