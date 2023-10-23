МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Российские кредитные организации теперь обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых и дополнительные условия, соответствующий закон вступил в силу с 23 октября. Перегрев: кто заплатит за взятые в кредит квартиры

Закон запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением.

Полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты, и одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Предполагается, что потребитель таким образом потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить заемные средства по более выгодной ставке.

В Банке России считают, что новая норма заставит заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку.