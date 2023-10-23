МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Сбербанк увеличил срок кредита на покупку недвижимости для ведения бизнеса до 25 лет с десяти, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк заявил о сокращении кредитов бизнесу в недружественных валютах

"Сбер" улучшил условия кредита на покупку недвижимости для ведения бизнеса. Теперь предприниматели могут получить финансирование на срок до 25 лет даже на недвижимость на этапе строительства. В том числе без первоначального взноса — это зависит от параметров сделки", — говорится в сообщении.

"Теперь более 80% корпоративных клиентов могут получить кредит по упрощенной программе — без финансовых документов. Максимальный срок мы увеличили в два с половиной раза — с 10 до 25 лет. Появилась возможность оформить кредит без первоначального взноса, а отсрочка выплаты основного долга выросла до двух лет", — прокомментировал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

Сбербанк также отмечает, что в текущем году предприниматели оформили в банке в 3,2 раза больше кредитов на покупку недвижимости для ведения бизнеса, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумма, на которую были оформлены кредиты, увеличилась в 4,8 раза. Чаще всего в кредит приобретаются торговые, складские и офисные помещения, заключили в банке.