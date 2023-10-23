МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Российские банки перестанут кредитовать, если запретить им применять плавающие ставки, но ограничения в отношении кредитов микробизнесу вводить целесообразно, заявил первый заместитель Банка России Дмитрий Тулин на парламентских слушаниях в Госдуме на тему развития малого и среднего предпринимательства. Банки в сентябре нарастили кредитование компаний и населения, заявили в ЦБ

Он напомнил, в Госдуме находится законопроект о том, что для субъектов микробизнеса будут установлены лимиты, ограничивающие размер "плавания" ставок в течение срока действия кредитного договора.

"Центральный банк, естественно, его поддержал… мы очень надеемся на поддержку Государственной Думы", — сказал Тулин, добавив, что документ, предварительно одобрен и согласован также бизнес-сообществом, банками и правительством.

"Пока предполагается это примерно не более чем на одну треть колебаться по сравнению со ставкой на дату заключения договора, треть ключевой ставки, но не более 4 процентных пунктов", — уточнил первый зампред регулятора.

"Искусство управления экономикой сводится к тому, чтобы найти какое-то сбалансированное решение – защитить от излишних колебаний процентных ставок в течение срока договора кредитного наиболее уязвимые категории заёмщиков, и с другой стороны, не навредить экономике, потому что если обязать банки вообще не применять плавающие ставки, они перестанут кредитовать – риски на них большие очень", — также сказал Тулин, отвечая на вопрос о планах ввести ограничения на переменные ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства.