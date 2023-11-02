МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк повысил ожидания по росту кредитов россиянам в стране в 2023 году до 23-25%, бизнесу — до 20-22%, сам рассчитывает расти лучше рынка, следует из презентации директора департамента финансов Сбербанка Тараса Скворцова. Сбербанк отчитался о расходах на резервы за девять месяцев

Банк в августе прогнозировал, что темпы роста розничного кредитования в 2023 году составят 19-21%, а корпоративного — 17-19%.

Кроме того, Сбербанк повысил прогноз по росту вкладов россиян до 21-23% с августовского прогноза в 18-20%, при этом кредитная организация ожидает собственные темы роста портфеля выше сектора.

Одновременно банк по-прежнему рассчитывает, что средства бизнеса в текущем году и у него, и на рынке вырастут на 18-20%.