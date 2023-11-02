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Сбербанк повысил ожидания по росту вкладов и кредитов населения
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Сбербанк повысил ожидания по росту кредитов россиянам в стране в 2023 году до 23-25%, бизнесу — до 20-22%, сам рассчитывает расти лучше рынка, следует из презентации директора... ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, кредиты, вклады
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк повысил ожидания по росту кредитов россиянам в стране в 2023 году до 23-25%, бизнесу — до 20-22%, сам рассчитывает расти лучше рынка, следует из презентации директора департамента финансов Сбербанка Тараса Скворцова.
Банк в августе прогнозировал, что темпы роста розничного кредитования в 2023 году составят 19-21%, а корпоративного — 17-19%.
Кроме того, Сбербанк повысил прогноз по росту вкладов россиян до 21-23% с августовского прогноза в 18-20%, при этом кредитная организация ожидает собственные темы роста портфеля выше сектора.
Одновременно банк по-прежнему рассчитывает, что средства бизнеса в текущем году и у него, и на рынке вырастут на 18-20%.