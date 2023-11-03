МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Крупные банки РФ потратили на рекламу во втором квартале 2023 года 16,3 миллиарда рублей, что на 14% меньше по сравнению с первым кварталом, следует из исследования Ассоциации менеджеров и digital-агентства Adventum, которое есть в распоряжении РИА Новости. Минфин раскрыл объем золота, который банки ежегодно вывозят за границу

"В ТОП-5 лидеров по затратам на рекламу среди банков вошли "Сбер", Тинькофф, Альфа-банк, ВТБ, Совкомбанк. "Сбер" существенно нарастил инвестиции во втором квартале и остался в лидерах. Ключевые игроки во втором квартале потратили 16,3 миллиарда рублей, что составило 15,3% от всех отраслей. Однако по сравнению с первым кварталом 2023 года, затраты на продвижение снизились на 14%", — говорится в сообщении.

Эксперты указали, что по сумме расходов на рекламу в традиционных медиа — СМИ, радио, ТВ и Outdoor — финансовая сфера заняла первое место среди всех отраслей. На ТВ-продвижение пришлось 12,7 миллиарда рублей или 78% от всех расходов на рекламу.

"Несмотря на значительные расходы на рекламу в банковской сфере во втором квартале 2023 года, мы наблюдаем дальнейшее снижение поискового спроса на банковские продукты", — заявил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

По его словам, это может быть связано с изменением поведения и предпочтений потребителей, которые становятся более осведомленными и активно ищут информацию о банковских услугах самостоятельно.