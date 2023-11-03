2023-11-03T18:51:00+03:00
2023-11-03T18:58:44+03:00
2023-11-03T18:51:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231103/842172065.html
ЦБ разрешил банкам оценивать доходы заемщиков своими моделями
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России одобрил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применение собственных моделей при расчете показателя долговой нагрузки у заемщика, желающего оформить потребкредит до одного... ПРАЙМ, 03.11.2023
банки, финансы, новости, цб, россия, долговая нагрузка, кредиты
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
https://1prime.ru/banks/20231019/842024151.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк России одобрил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применение собственных моделей при расчете показателя долговой нагрузки у заемщика, желающего оформить потребкредит до одного миллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.
Крупные розничные банки с июня 2023 года могут направить на одобрение в ЦБ модели оценки дохода россиян при предоставлении потребкредита до миллиона рублей. Модели должны быть построены на выборке более чем из 100 тысяч заемщиков, быть точными и ранжировать риск невозврата кредита в зависимости от уровня долговой нагрузки.
"В июне Банк России получил от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка уведомления о готовности применять модели, 2 ноября регулятор признал допустимым применение ими модельного подхода. Модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН (на основе среднедушевых доходов или данных из бюро кредитных историй)", — сказано в сообщении.
В ЦБ пообещали, что будут регулярно оценивать качество одобренных моделей.