МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк России одобрил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применение собственных моделей при расчете показателя долговой нагрузки у заемщика, желающего оформить потребкредит до одного миллиона рублей, говорится в сообщении регулятора. "Сбер" стал предлагать соответствующую шариату дебетовую карту

Крупные розничные банки с июня 2023 года могут направить на одобрение в ЦБ модели оценки дохода россиян при предоставлении потребкредита до миллиона рублей. Модели должны быть построены на выборке более чем из 100 тысяч заемщиков, быть точными и ранжировать риск невозврата кредита в зависимости от уровня долговой нагрузки.

"В июне Банк России получил от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка уведомления о готовности применять модели, 2 ноября регулятор признал допустимым применение ими модельного подхода. Модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН (на основе среднедушевых доходов или данных из бюро кредитных историй)", — сказано в сообщении.

В ЦБ пообещали, что будут регулярно оценивать качество одобренных моделей.