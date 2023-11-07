МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует небольшое снижение темпов корпоративного кредитования и более существенное замедление — кредитования населения, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции. Адвокат рассказал, как кредитка может загнать в долги даже без активации

"Что касается темпов кредитования, то мы видим и снижение (небольшое пока) кредитования в корпоративном секторе, и уже существенное замедление кредитования в розничном секторе, в первую очередь за счет тех "закруток", которые Центральный банк сделал", — заявил банкир.

Он указал, что замедление, в частности, в потребкредитовании проявляется не с точки зрения спроса, а с точки зрения одобрения банком. "То есть мы не можем одобрять тот спрос, который на рынке есть, мы вынуждены отказывать либо по сумме, либо вообще с точки зрения ПДН (показателя долговой нагрузки — ред.) мы срезаем часть заявок", — пояснил Греф.

Такая же картина, по его словам, наблюдается и в ипотечном кредитовании. "Мы видим существенное снижение спроса на ипотеку на несубсидируемую и рост еще больший доли ипотеки, субсидируемой государством. Поэтому непропорционально будет расти доля субсидируемой государством ипотеки, и поэтому думаю, что мы получим замедление портфеля до конца текущего года", — отметил банкир.

Как будет развиваться ситуация с кредитованием в следующем году, будет также зависеть от политики Центрального банка, заключил Греф.

Согласно прогнозу Банка России, рост кредитования населения страны по итогам года составит 20-23%. По прогнозу Сбербанка, рост показателя составит 23-25%, а увеличение кредитования бизнеса — 20-22%.