МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала поддержать введение на законодательном уровне регулирования рассрочки по аналогии с потребительскими кредитами. Центробанк отработает с регулятором ОАЭ интеграцию Системы быстрых платежей

"Тема, которая, на наш взгляд, требует дополнительного регулирования то, что пока сейчас слабая защита человека при использовании сервисов рассрочки, которые быстро развиваются. Магазины предлагают людям товары в рассрочку, но по сути дела это кредит, но он не попадает под регулирование, так как потребительский кредит, то есть человек ничем не защищен, в том числе объемы неустоек, пени и так далее", — сказала она на совещании президента с членами правительства.

"Сама по себе рассрочка полезный продукт, технологичный, но важно, чтобы человек, который берет рассрочку, был так же защищен, как тот, кто берет классический кредит, поэтому здесь, на наш взгляд, нужны законодательные нормы, и я бы попросила поддержать и эти инициативы, которые направлены на дальнейшую защиту граждан, которые берут кредиты в той или иной форме", — добавила глава регулятора.

В ноябре прошлого года ЦБ предложил сблизить законодательство о потребительском кредитовании и законодательство, регулирующее рассрочку. В частности, регулятор рассматривает возможность ввести требования к информированию тех, кто пользуется рассрочкой, ограничить размер неустойки за просрочку и дать возможность покупателю запретить уступку прав требования.