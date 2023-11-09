МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России будет использовать все юридические возможности для разблокировки иностранных бумаг на "СПБ Бирже", но пока не уверен, что ее получится осуществить, сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis-23 первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В ЦБ оценили ситуацию с продажей иностранных активов на "СПБ Бирже"

"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для запуска торгов иностранными бумагами займут не менее семи рабочих дней.

"Мы будем использовать все фактические юридические возможности для того, чтобы это обеспечить. Пока не нашли тех решений, которые позволили бы нам с уверенностью сказать, что такая разблокировка возможна", — сказал Чистюхин.

"СПБ биржа" является важным элементом нашей финансовой инфраструктуры. И, как вы знаете, я думаю, вы наблюдали это не один раз, наложение санкций на участника — это всегда большой стресс, который, даже когда участник готовится к таким последствиям, ломает текущую деятельность и требует очень внимательного отношения к тому, чтобы качественно справиться с этой кризисной ситуацией", — также отметил он.

По его словам, в случае "СПБ биржи", которая занимала значимый сегмент торговли иностранными бумагами и у которой было большое количество как участников торгов, так и их клиентов, Центральный банк как регулятор обращает на вопрос санкций и работу этой инфраструктуры серьезное внимание.