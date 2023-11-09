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2023
https://1prime.ru/banks/20231109/842224637.html
Сбербанк спрогнозировал замедление кредитования бизнеса до конца года
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Сбербанк ожидает резкого снижения темпов роста корпоративного кредитования в ноябре–декабре, заявил журналистам первый заместитель банка Александр Ведяхин в кулуарах форума... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, бизнес, новости, россия, сбербанк, кредитование бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает резкого снижения темпов роста корпоративного кредитования в ноябре–декабре, заявил журналистам первый заместитель банка Александр Ведяхин в кулуарах форума Finopolis.
"Мы понимаем, что резко падают заявки на инвестиционное кредитование, все долгосрочное финансирование и так далее. Поэтому мы ожидаем, что мы увидим уже в ноябре, декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц", — заявил он.
"Что касается того, насколько упадут выдачи, я думаю, они упадут примерно на 15-20% в ближайшие месяцы", — добавил он.