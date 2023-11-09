МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает резкого снижения темпов роста корпоративного кредитования в ноябре–декабре, заявил журналистам первый заместитель банка Александр Ведяхин в кулуарах форума Finopolis. В России исключат дублирование полномочий по проверкам бизнеса

"Мы понимаем, что резко падают заявки на инвестиционное кредитование, все долгосрочное финансирование и так далее. Поэтому мы ожидаем, что мы увидим уже в ноябре, декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц", — заявил он.

"Что касается того, насколько упадут выдачи, я думаю, они упадут примерно на 15-20% в ближайшие месяцы", — добавил он.