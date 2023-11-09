МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" после санкций США оказалась перед серьезным вызовом для своей долгосрочной жизнеспособности, ей нужно будет искать новые ниши, такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В ЦБ обещали постараться, чтобы разблокировать акции на "СПБ Бирже"

"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для запуска торгов иностранными бумагами займут не менее семи рабочих дней. Министерство финансов США дало время до 31 января 2024 года на завершение операций с "СПБ Биржей".

"Вопрос (дальнейшего развития биржи — ред.) актуальный, потому что "СПБ Биржа" была сконцентрирована на торговле иностранными ценными бумагами. И вы знаете, что в этом смысле даже полная концентрация своей деятельности на иностранных ценных бумагах только дружественных государств не до конца помогает в этой ситуации, потому что даже наши партнеры очень осторожно относятся к взаимодействию с теми компаниями, которые находятся под санкциями", — сказал Чистюхин в кулуарах форума Finopolis.

"Я думаю, что перед акционерами и менеджментом "СПБ Биржи" будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института. Им нужно будет находить какие-то новые ниши, понимать, где они смогут найти конкурентное преимущество, как это было с торговлей иностранными ценными бумагами", — заявил он.

Роман Горюнов вслед за объявлением санкций покинул пост главы "СПБ Биржи" и вышел из совета директоров торговой площадки, пост гендиректора занял первый заместитель генерального директора Евгений Сердюков.

"Мы в 2022 году наблюдали большое количество подобных действий и, как мы видим, в подавляющем большинстве случаев это не поменяло управляемость компаниями, в том числе крупными компаниями, и непрерывность деятельности была обеспечена", — так прокомментировал Чистюхин смену главы биржи.

"В случае с "СПБ Биржей", если бы мы не понимали, кто приходит на замену уходящим и как будет выстроено управление, очевидно, что мы бы такого рода решения не согласовывали бы. Поэтому, мне сложно говорить нормально или ненормально, но непрерывность деятельности "СПБ Биржи" от этого не страдает", — отметил он.