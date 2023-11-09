ЦБ: "СПБ Биржа" оказалась перед вызовом для долгосрочной жизнеспособности
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" после санкций США оказалась перед серьезным вызовом для своей долгосрочной жизнеспособности, ей нужно будет искать новые ниши, такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"СПБ биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Торги российскими акциями биржа возобновила 3 ноября. Торги иностранными бумагами планировалось возобновить 6 ноября, однако, как сообщила биржа в понедельник, консультации для запуска торгов иностранными бумагами займут не менее семи рабочих дней. Министерство финансов США дало время до 31 января 2024 года на завершение операций с "СПБ Биржей".
"Вопрос (дальнейшего развития биржи — ред.) актуальный, потому что "СПБ Биржа" была сконцентрирована на торговле иностранными ценными бумагами. И вы знаете, что в этом смысле даже полная концентрация своей деятельности на иностранных ценных бумагах только дружественных государств не до конца помогает в этой ситуации, потому что даже наши партнеры очень осторожно относятся к взаимодействию с теми компаниями, которые находятся под санкциями", — сказал Чистюхин в кулуарах форума Finopolis.
"Я думаю, что перед акционерами и менеджментом "СПБ Биржи" будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института. Им нужно будет находить какие-то новые ниши, понимать, где они смогут найти конкурентное преимущество, как это было с торговлей иностранными ценными бумагами", — заявил он.
Роман Горюнов вслед за объявлением санкций покинул пост главы "СПБ Биржи" и вышел из совета директоров торговой площадки, пост гендиректора занял первый заместитель генерального директора Евгений Сердюков.
"Мы в 2022 году наблюдали большое количество подобных действий и, как мы видим, в подавляющем большинстве случаев это не поменяло управляемость компаниями, в том числе крупными компаниями, и непрерывность деятельности была обеспечена", — так прокомментировал Чистюхин смену главы биржи.
"В случае с "СПБ Биржей", если бы мы не понимали, кто приходит на замену уходящим и как будет выстроено управление, очевидно, что мы бы такого рода решения не согласовывали бы. Поэтому, мне сложно говорить нормально или ненормально, но непрерывность деятельности "СПБ Биржи" от этого не страдает", — отметил он.
https://1prime.ru/banks/20231109/842225027.html