МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой с переводами, рассказал корреспондент РИА Новости. В России раскрыли масштабную мошенническую схему с ушедшей IKEA

При попытке перевести средства с помощью приложения "Сбол" указывается, что "сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже".