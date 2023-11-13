2023-11-13T13:13:36+03:00
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2023-11-13T13:13:36+03:00
2023
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Сбой с переводами произошел в мобильном приложении Сбербанка
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В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой с переводами, рассказал корреспондент РИА Новости. При попытке перевести средства с помощью приложения "Сбол" указывается, что... ПРАЙМ, 13.11.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, переводы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой с переводами, рассказал корреспондент РИА Новости.
При попытке перевести средства с помощью приложения "Сбол" указывается, что "сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже".