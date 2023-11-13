МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России, а также в Литве заявили о нарушениях в работе приложения и сайта банка, следует из данных детектора нарушений Downradar. "Сбер" сообщил о восстановлении работы мобильного приложения

Всего от пользователей поступило 164 жалобы.

Больше всего нарушения затронули пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.

Ранее сбой с переводами произошел в мобильном приложении Сбербанка.