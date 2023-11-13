2023-11-13T14:35:00+03:00
2023-11-13T14:36:42+03:00
2023-11-13T14:35:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231113/842250338.html
Сбой в работе произошел в мобильном приложении Промсвязьбанка
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России, а также в Литве заявили о нарушениях в работе приложения и сайта банка, следует из данных детектора нарушений Downradar. Всего от... ПРАЙМ, 13.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, промсвязьбанк, приложение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России, а также в Литве заявили о нарушениях в работе приложения и сайта банка, следует из данных детектора нарушений Downradar.
Всего от пользователей поступило 164 жалобы.
Больше всего нарушения затронули пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.
Ранее сбой с переводами произошел в мобильном приложении Сбербанка.