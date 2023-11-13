МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Мобильное приложение Промсвязьбанка (ПСБ) работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба банка. В банке "Ак Барс" рассказали о работе приложения

Ранее в понедельник пользователи Промсвязьбанка жаловались на сбои в работе приложения и сайта банка, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 14.19 были зафиксированы 164 такие жалобы.

"Мобильное приложение ПСБ работает в штатном режиме, весь функционал доступен пользователям в полном объеме", — сказано в сообщении.