2023-11-13T15:40:08+03:00
2023-11-13T15:40:08+03:00
2023-11-13T15:40:08+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231113/842252031.html
Приложение ПСБ заработало штатно
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Мобильное приложение Промсвязьбанка (ПСБ) работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба банка. Ранее в понедельник пользователи Промсвязьбанка жаловались на сбои в работе... ПРАЙМ, 13.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, псб, сбой, мобильное приложение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Мобильное приложение Промсвязьбанка (ПСБ) работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба банка.
Ранее в понедельник пользователи Промсвязьбанка жаловались на сбои в работе приложения и сайта банка, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 14.19 были зафиксированы 164 такие жалобы.
"Мобильное приложение ПСБ работает в штатном режиме, весь функционал доступен пользователям в полном объеме", — сказано в сообщении.