МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Являющаяся оператором карт "Мир" Национальная система платежных карт (НСПК) поддерживает применение российскими банками своих терминалов для оплаты за границей, заявил РБК глава НСПК Владимир Комлев. По его словам, оператор может предоставить кредитным учреждениям дополнительные разъяснения по данному вопросу с целью устранения неопределенности при приеме таких платежей. ЦБ предложил установить правила онлайн-взаимодействия банков с клиентами

"Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству (РФ — ред.) и правилам платежной системы "Мир". <…> В целом мы поддерживаем решения, которые направлены на развитие трансграничных операций», — сказал он.

Комлев пояснил, что в текущих условиях отечественные банки и финтехкомпании итак взяли на себя много финансовых и других рисков, поэтому со стороны оператора было бы неправильным вводить дополнительные препятствия, но определенные разъяснительные меры все же нужны.

В частности, при использовании QR-кода процесс выглядит наиболее простым, так как, по сути, платеж осуществляется на территории РФ. В некоторых случаях может появиться противоречие в валюте проведения платежа, но самих требований это не касаются.

Если же банк устанавливает собственный POS-терминалах на территории других стран, то есть трансакции происходят там или на сайтах, принадлежащих другим государствам. В таком случае, по словам Комлева, оператор предоставит дополнительные рекомендации, чтобы банки смогли чувствовать себя в большей безопасности.

Ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова рассказала РБК, что комментарий Комлева может подтолкнуть кредитные учреждения к рассмотрению вопроса, но вряд ли установка POS-терминалов станет массовой. Она также отметила, что санкционные риски продолжат сохраняться даже при одобрении российской стороной.