МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российским банкам при установке терминалов приема карт "Мир" за рубежом нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием отдельно и каждый раз почти с нуля, что приводит к организационным расходам и удорожанию безналичных расчетов, поэтому целесообразно развивать эту сеть там, где бывает много туристов из России, заявил РИА Новости Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. "Мир" вам. В Турции появились российские терминалы

"Основная проблема в том, что для установки терминала российским кредитным организациям нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием отдельно и каждый раз почти с нуля", — ответил он на вопрос о ситуации с установкой терминалов "Мир" за рубежом.

Отсюда, по его словам, следуют ограничения на развитие такой сети: стоимость установки покрывается за счет комиссии, поэтому оборот у торгово-сервисной точки должен быть достаточно большим. "Если взять, к примеру, Турцию, то это могут быть относительно крупные магазины, куда привозят российских туристов в рамках экскурсий, либо торговые центры в районах с высокой проходимостью", — добавил он.

"Организационные расходы отражаются на стоимости проведения платежей — в них закладывается увеличенная курсовая разница или комиссия, и в итоге сумма в пересчете на рубли может быть, например, на 5% выше, чем при расчетах наличными", — добавил Войлуков.

Поэтому, например, в небольшом ресторане ставить такой терминал ради двух-трех операций в день, скорее всего, уже нет смысла — комиссия не может быть настолько большой, заключил он.