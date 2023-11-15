МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские банки за восемь месяцев этого года стали чаще передавать коллекторам просроченные более чем на 90 дней (NPL 90+) задолженности по кредитным картам: их доля в цессионном портфеле выросла в полтора раза, такие данные предоставили РИА Новости в сервисе по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

"В общем количестве долгов портфеля банковской цессии доля кредитных карт с начала года выросла в 1,5 раза (с 35% до 53%)", — выяснили эксперты, проанализировав более 100 тысяч розничных банковских кредитов с NPL 90+, переданных на взыскание по договору цессии.

Также заметный прирост показали кредиты наличными — их доля увеличилась на 16 процентных пунктов (п.п.) за восемь месяцев текущего года. В то же время традиционно высокая (около трети портфеля) доля POS-кредитов (которые можно получить при покупке товара без посещения банка) за указанный период резко снизилась, сократившись с января почти на 40 п.п.

Такая статистика говорит об изменении структуры портфеля переданных на взыскание долгов. В нем сокращается доля высокорисковых кредитов, к которым относятся POS-кредиты, и увеличивается доля продуктов с более тщательной оценкой заемщика — кредитных карт и кредитов наличными. При этом сокращение доли POS-займов закономерно: в 2020-2021 годах на фоне пандемии банки резко ужесточили кредитные политики и минимизировали выдачи по продуктам с самым демократичным скорингом.

"Заметное увеличение доли кредитных карт, вероятнее всего, говорит о том, что вследствие ужесточения скоринга кредиторы активно предлагали универсальный с точки зрения соотношения риска и доходности продукт", — добавили в ID Collect.

При этом в портфеле переданных коллекторам долгов на 15 п.п. выросла доля платежеспособных клиентов в возрасте 35-45 лет. "По сути, в портфеле мы сейчас наблюдаем обновленный кредитными реалиями последних лет тип должника — более возрастного, с достаточно стабильным доходом и социальным статусом. Профиль должника отражается в платежной дисциплине текущего года: пережив сложности 2022 года, должники начали активно платить: так, средний платеж по всем типам долгов с начала года вырос на 13-23% в зависимости от региона", — заключили аналитики.