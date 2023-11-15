МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России в связи с нормализацией экономической обстановки не стал продлевать рекомендацию банкам и другим финансовым организациям реструктуризировать кредиты заемщикам, которые испытывают сложности с их погашением, а также о приостановке выселения должников из жилья, говорится в сообщении регулятора. ЦБ решил не продлевать послабления для банков

Данная рекомендация наряду с рядом других послаблений была дана финансовым организациям после введения против России санкций. Ранее в среду регулятор объявил о завершении некоторых мер поддержки.

"Меры, которые завершают свое действие… Рекомендация о реструктуризации кредитов (займов) заемщиков, испытывающих сложности по исполнению обязательств, обусловленные действием мер ограничительного характера, а также о приостановлении исполнительных действий при реализации предмета ипотеки — единственного жилья и процедуры принудительного выселения в связи с нормализацией экономической обстановки и закреплением механизма постоянно действующих кредитных каникул на законодательном уровне", — сказано в сообщении.

Как следует из материалов регулятора, эта рекомендация помимо кредитных организаций относилась к микрофинансовым организациям, кредитным потребкооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребкооперативам.