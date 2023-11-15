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2023
https://1prime.ru/banks/20231115/842278713.html
Центробанк отменил рекомендацию о приостановке выселения должников из жилья
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Банк России в связи с нормализацией экономической обстановки не стал продлевать рекомендацию банкам и другим финансовым организациям реструктуризировать кредиты заемщикам, которые... ПРАЙМ, 15.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, кредиты, заемщик, должники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России в связи с нормализацией экономической обстановки не стал продлевать рекомендацию банкам и другим финансовым организациям реструктуризировать кредиты заемщикам, которые испытывают сложности с их погашением, а также о приостановке выселения должников из жилья, говорится в сообщении регулятора.
Данная рекомендация наряду с рядом других послаблений была дана финансовым организациям после введения против России санкций. Ранее в среду регулятор объявил о завершении некоторых мер поддержки.
"Меры, которые завершают свое действие… Рекомендация о реструктуризации кредитов (займов) заемщиков, испытывающих сложности по исполнению обязательств, обусловленные действием мер ограничительного характера, а также о приостановлении исполнительных действий при реализации предмета ипотеки — единственного жилья и процедуры принудительного выселения в связи с нормализацией экономической обстановки и закреплением механизма постоянно действующих кредитных каникул на законодательном уровне", — сказано в сообщении.
Как следует из материалов регулятора, эта рекомендация помимо кредитных организаций относилась к микрофинансовым организациям, кредитным потребкооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребкооперативам.