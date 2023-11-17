МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Дифференциация ипотечных ставок по уровню заработной платы в российских регионах приведет к снижению выдач таких кредитов, а самые дешевые жилищные ссуды будут на Северном Кавказе, считают в банках, которые опросило РИА Новости.

Эльвира Набиуллина

Набиуллина вновь призвала применять льготную ипотеку более адресно

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин во время представления главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной основных направлений единой государственной кредитно-денежной политики на ближайшие три года рассказал о предложении рассмотреть вопрос привязки процента по ипотеке к средней зарплате в регионе. В свою очередь Набиуллина заявила, что ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах.

"Дифференциация ставок по льготной ипотеке по региональному признаку… поможет не допустить перегрева рынка недвижимости в наиболее экономически развитых регионах. Абсолютный объем выдач льготной ипотеки при этом, вероятно, снизится, так как основной ее объем приходится на крупнейшие города", — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Также, по его словам, такая мера позволит направить программу на развитие жилищного строительство именно в тех регионах, где это необходимо.

"Самые низкие ставки по таким программам ипотеки можно ожидать в Северо-Кавказском ФО, самые высокие – в мегаполисах", — считает в свою очередь главный аналитик управления ипотечных продуктов "Росбанк Дом" Ирина Бабина.

Она напомнила статистику Росстата, согласно которой в число регионов с самыми высокими зарплатами в России входят Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Москва. А самые низкие заработные платы — в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

"Необходимо понимать, что идея дифференцированных ставок по ипотеке требует комплексного подхода. Для ее реализации нужна оценка и средней стоимости квадратного метра в регионе, уровня обеспеченности жильем, соотношения старого и нового фондов, динамики ввода новых домов", — добавила Бабина.

С ней согласен и Грицкевич. "В результате, льготные ставки ниже среднего уровня могут быть применены в относительно небольших регионах с невысокой емкостью рынка", — добавил он.