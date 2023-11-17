МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Дифференциация ипотечных ставок по уровню заработной платы в российских регионах приведет к снижению выдач таких кредитов, а самые дешевые жилищные ссуды будут на Северном Кавказе, считают в банках, которые опросило РИА Новости. Набиуллина вновь призвала применять льготную ипотеку более адресно

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин во время представления главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной основных направлений единой государственной кредитно-денежной политики на ближайшие три года рассказал о предложении рассмотреть вопрос привязки процента по ипотеке к средней зарплате в регионе. В свою очередь Набиуллина заявила, что ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах.

"Дифференциация ставок по льготной ипотеке по региональному признаку… поможет не допустить перегрева рынка недвижимости в наиболее экономически развитых регионах. Абсолютный объем выдач льготной ипотеки при этом, вероятно, снизится, так как основной ее объем приходится на крупнейшие города", — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Также, по его словам, такая мера позволит направить программу на развитие жилищного строительство именно в тех регионах, где это необходимо.

"Самые низкие ставки по таким программам ипотеки можно ожидать в Северо-Кавказском ФО, самые высокие – в мегаполисах", — считает в свою очередь главный аналитик управления ипотечных продуктов "Росбанк Дом" Ирина Бабина.

Она напомнила статистику Росстата, согласно которой в число регионов с самыми высокими зарплатами в России входят Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Москва. А самые низкие заработные платы — в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

"Необходимо понимать, что идея дифференцированных ставок по ипотеке требует комплексного подхода. Для ее реализации нужна оценка и средней стоимости квадратного метра в регионе, уровня обеспеченности жильем, соотношения старого и нового фондов, динамики ввода новых домов", — добавила Бабина.

С ней согласен и Грицкевич. "В результате, льготные ставки ниже среднего уровня могут быть применены в относительно небольших регионах с невысокой емкостью рынка", — добавил он.