МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк ведет переговоры со специалистами в Египте по вопросу применения его технологии искусственного интеллекта в расшифровке манускриптов, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. "Сбер" представил интеллектуальную платформу для борьбы с киберугрозами

"Как сохранить и расшифровать манускрипты – большая задача, и мы с коллегами из Египта обсуждаем, как применить наш алгоритм, который работает с "Digital Петр"… для расшифровки и сохранения египетских манускриптов. В общем-то здесь у нас большой и взаимный интерес", — заявил Ведяхин в рамках пресс-конференции.

"Я был в Египте, общался с коллегами и думаю, что это будет следующим интересным направлением в развитии исторической мысли. Может быть, сделаем какие-то исторические открытия", — добавил он.

Зампред заметил, что ранее "Сбер" помог в расшифровке рукописей императора Петра I.

В апреле 2022 года в рамках историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха" были представлены результаты совместного проекта РИО и Сбербанка "Digital Петр" по расшифровке рукописей императора с помощью искусственного интеллекта.

Непосредственно со стороны историков работу выполняли сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН и Высшей школы экономики. Они использовали девять тысяч строк петровских текстов разных лет и по ним "научили" специальную программу разбирать написанное. В итоге удалось получить высочайший уровень расшифровки рукописей – около 98 процентов. Эксперты подчеркивали, что это не просто прорыв, а мировой рекорд, поскольку аналогичные зарубежные проекты дают точность на уровне порядка 60 процентов.