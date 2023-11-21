МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк провел тестовую выдачу кредита, залоговым обеспечением под который выступили цифровые финансовые активы (ЦФА), первым в стране, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Сбербанк отметил снижение темпов выдачи ипотеки

"Сбер провел первую в России тестовую сделку кредитования, залоговым обеспечением которой выступили цифровые финансовые активы (ЦФА)", — говорится в сообщении.

Цель такой пробной выдачи — "исследование клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации", отмечают в Сбербанке.

В такой конструкции ЦФА позволяет усиливать обеспечение и конструировать более сложные сделки финансирования, подходящие под потребности клиента, считают в банке.

Уточняется, что финансирование под залог ЦФА получила группа компаний "Дацик" — владелец торгового центра "Омега" в Тольятти.

"Это еще один шаг на пути поиска новых ниш применения инструмента ЦФА на финансовых рынках", — подчеркнули также в банке.