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2023
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Сбербанк выдал первый кредит под залог цифровых финансовых активов
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Сбербанк провел тестовую выдачу кредита, залоговым обеспечением под который выступили цифровые финансовые активы (ЦФА), первым в стране, говорится в пресс-релизе кредитной... ПРАЙМ, 21.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, сбербанк, активы, кредит
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк провел тестовую выдачу кредита, залоговым обеспечением под который выступили цифровые финансовые активы (ЦФА), первым в стране, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Сбер провел первую в России тестовую сделку кредитования, залоговым обеспечением которой выступили цифровые финансовые активы (ЦФА)", — говорится в сообщении.
Цель такой пробной выдачи — "исследование клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации", отмечают в Сбербанке.
В такой конструкции ЦФА позволяет усиливать обеспечение и конструировать более сложные сделки финансирования, подходящие под потребности клиента, считают в банке.
Уточняется, что финансирование под залог ЦФА получила группа компаний "Дацик" — владелец торгового центра "Омега" в Тольятти.
"Это еще один шаг на пути поиска новых ниш применения инструмента ЦФА на финансовых рынках", — подчеркнули также в банке.