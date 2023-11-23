МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россияне в этом году потратили за границей по картам "Мир", выпущенным "Почта банком", в 1,5 раза больше средств, чем в прошлом, а средний чек заграничных трат вырос вдвое, до 6,1 тысячи рублей, говорится в исследовании кредитной организации, которое есть в распоряжении РИА Новости. Банкиры рассказали, в каких странах оправданно ставить терминалы карт "Мир"

"С начала этого года россияне потратили по картам "Мир" "Почта банка" за границей и в зарубежных интернет-магазинах в 1,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года (порядка 1,3 миллиарда рублей). Средний чек заграничных трат увеличился вдвое — до 6100 рублей", — показал анализ транзакций с 1 января по 20 ноября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Чаще всего клиенты банка совершали покупки по картам "Мир" в Казахстане, Беларуси, Армении, Киргизии и Абхазии, указали в банке.

"Рост объемов транзакций связан в первую очередь с тем, что после введения ограничений по картам международных платежных систем карты "Мир" стали для россиян основным инструментом платежей за границей и в зарубежных интернет-магазинах", — считают эксперты банка.

Также, по их данным, в этом году россияне стали в два раза реже снимать наличные с карт "Мир" за границей. Так, объем снятых наличных с карт "Почта банка" в этом году составил 460 миллионов рублей, а средний чек такой операции практически не изменился и составил 8 тысяч рублей. Наличные средства россияне чаще всего снимали в Беларуси, Южной Осетии, Армении, Казахстане и Абхазии.

В "Почта банке" напомнили, что в течение года список стран, в которых принимают к оплате карты "Мир", пополнился Кубой, Венесуэлой и Вьетнамом. По данным ЦБ, карты "Мир" принимаются в 10 странах.