АНКАРА, 23 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. Названы лидеры среди иностранных покупателей недвижимости в Турции

"Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%", — говорится в заявлении.

На заседании в конце октября регулятор повысил ставку с 30% до 35%.

Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку — до 15% с 8,5%.