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2023
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ЦБ Турции повысил учетную ставку на пять процентов
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Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. "Принято решение повысить учетную ставку на 500... ПРАЙМ, 23.11.2023
банки, финансы, новости, турция, цб турции, повышение учетной ставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 23 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания.
"Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%", — говорится в заявлении.
На заседании в конце октября регулятор повысил ставку с 30% до 35%.
Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку — до 15% с 8,5%.