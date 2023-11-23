МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Председатель семейного комитета ГД Нина Останина выдвинула главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной предложение ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов, запрос есть в распоряжении РИА Новости. ЦБ раскрыл, кого меньше всего коснулось ужесточение условий по кредитам

"Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при оформлении кредитов в банке, а также высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство", — говорится в обращении.

Останина отметила, что самый распространённый способ "телефонного" мошенничества — это перевод или взнос средств на "безопасный счет". Пострадавшим на протяжении длительного времени внушают алгоритм действий, выгодных злоумышленникам, вплоть до оформления кредитов в банке.

По ее мнению, защитой для россиян могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке.

А в случае неудовлетворительных результатов такого тестирования, обращение к уполномоченному банком психологу за консультацией", — отмечается в документе.