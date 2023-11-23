2023-11-23T14:27:26+03:00
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В Госдуме призвали ЦБ ввести психологические тесты при оформлении кредитов
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Председатель семейного комитета ГД Нина Останина выдвинула главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной предложение ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов, запрос есть в... ПРАЙМ, 23.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Председатель семейного комитета ГД Нина Останина выдвинула главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной предложение ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при оформлении кредитов в банке, а также высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство", — говорится в обращении.
Останина отметила, что самый распространённый способ "телефонного" мошенничества — это перевод или взнос средств на "безопасный счет". Пострадавшим на протяжении длительного времени внушают алгоритм действий, выгодных злоумышленникам, вплоть до оформления кредитов в банке.
По ее мнению, защитой для россиян могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке.
А в случае неудовлетворительных результатов такого тестирования, обращение к уполномоченному банком психологу за консультацией", — отмечается в документе.