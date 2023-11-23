МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Почта банк" запустил переводы в Южную Корею через мобильное приложение без комиссии, сообщает пресс-служба кредитной организации. Комитет ГД одобрил законопроект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

"Клиентам "Почта банка" стали доступны переводы в Южную Корею без комиссии. Перевести деньги можно с любой карты Почта Банка моментально в два клика в мобильном приложении",- говорится в сообщении.

Перевод можно совершить в российских рублях, а конвертация будет происходить по курсу банка-эмитента получателя. Средства поступают моментально, но срок зачисления зависит от правил зарубежного банка.

Также через мобильное приложение "Почта банка" можно совершить моментальный перевод средств на карты национальных платежных систем в ряд других старн: Белоруссию, Киргизию, Таджикистан, Армению и Южную Осетию.

"Также можно отправить средства на карты платежных систем Visa, MasterCard в Казахстан, Азербайджан, Армению и на карты Uzcard, HUMO в Узбекистан. Перевод отправляется в рублях с последующей конвертацией по курсу банка-эмитента карты получателя",- уточняется в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, через "Почта банк" онлайн можно совершить перевод на банковский счет в Турцию. Кроме того, клиентам банка доступны переводы за рубеж с возможностью получения перевода наличными, основные направления – это страны СНГ, заключили в пресс-службе.

В начале ноября Минфин США включил "Почта банк" в санкционный список. Как отмечали тогда в банке, санкции не окажут влияния на работу в России, но коснутся использования карт банка за границей, в том числе карт китайской платежной системы Union Pay.