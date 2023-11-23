МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебный акт Девятого арбитражного апелляционного суда, прекратившего производство по жалобе калужского Газэнергобанка на определение нижестоящего суда, которым было принято к рассмотрению заявление банка "Зенит" о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse. Московский суд взыскал с Euroclear Bank средства в пользу Росбанка

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу Газэнергобанка на определение апелляционной инстанции.

Арбитражный суд Москвы 7 августа принял к рассмотрению заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse и возбудил производство по делу о банкротстве. Газэнергобанк, считая себя кредитором Credit Suisse, 1 сентября обжаловал соответствующее определение первой инстанции.

Апелляционный суд принял жалобу к рассмотрению, но в конце сентября производство по ней прекратил, так как установил, что Газэнергобанк, во-первых, пропустил 14-дневный срок на подачу апелляции, а во-вторых, не имеет права на обжалование. Как указал суд, "конкурсный кредитор приобретает соответствующий статус и в полной мере становится лицом, участвующим в деле о банкротстве, обладающим всей совокупностью процессуальных прав, с момента принятия судом определения о включении его требования в реестр требований кредиторов". Между тем, калужский банк свои требования в деле о банкротстве до сих пор не предъявил.

По какому основанию Газэнергобанк обжаловал возбуждение дела о банкротстве, в судебных актах не уточняется. Ранее в суде первой инстанции представитель Credit Suisse говорил, что жалоба Газэнергобанка касается, в частности, юрисдикционных вопросов, "может ли процесс продолжаться дальше" в российском суде.

Проверку обоснованности заявления "Зенита" о банкротстве швейцарского банка арбитражный суд Москвы отложил на начало декабря. Этот же суд в настоящее время рассматривает иск Газэнергобанка о взыскании с Credit Suisse более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов.