МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Банки в ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний из-за оказываемого со стороны США давления на арабскую страну в вопросе уклонения от санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. СМИ: израильские банки ограничивают операции по некоторым счетам россиян

"Российские компании в ОАЭ становятся объектом пристального внимания со стороны местных банков, поскольку страна Персидского залива сталкивается с усилением давления со стороны США по борьбе с уклонением от санкций", — пишет агентство со слов источников.

Как отмечает издание, местные банки увеличили число документов для проведения операций, а также срок их обработки, доходя до блокирования средств до выяснения источника переводимых средств.

Въедливость банковских проверок приводит к переводу российских предприятий малого бизнеса, а также сырьевых поставщиков, таких как золотодобывающие компании, переместившие торговлю драгоценным металлом из Дубая в Гонконг, пишет агентство, ссылаясь на источники.

Изменения в финансовой политике страны источники объясняют стремлением чиновников закрыть пробелы в соблюдении санкционных требований под давлением Евросоюза, США и Великобритании. ОАЭ также прилагает усилия к выходу из списка государств, подлежащих более тщательному надзору со стороны группы, разрабатывающей финансовые меры по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force).

Уточняется также, что ужесточение мер направлено не только на российские компании, однако ущерб для них увеличивается в силу большого числа западных санкций.