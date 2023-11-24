МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Белоруссии, говорится в сообщении регулятора. ЦБ заявил об ускорении запуска новых проектов со стороны застройщиков

Речь идет о выпуске объемом 800 миллионов долларов, который был погашен в феврале текущего года. Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты.

Как уточняет ЦБ РФ, Национальный расчетный депозитарий (НРД) для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Белоруссии. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту. Он может это сделать напрямую либо через российский депозитарий.

Кроме того, держатель бумаги должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения.

Это даст возможность минфину Белоруссии после проверки документов направить денежные средства в НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев. Погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет минфина Белоруссии, открытый в НРД.

Министр финансов республики Юрий Селиверстов в начале ноября говорил, что до конца года начнет действовать механизм альтернативных расчетов по евробондам, выработанный Белоруссией совместно с РФ.

В октябре он отмечал, что Минск совместно с российской стороной вырабатывает механизм расчетов по евробондам с инвесторами из России в обход западной финансовой инфраструктуры.

Минфин Белоруссии сообщал в феврале, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на специальный счет в нацвалюте в госбанке.