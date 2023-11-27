2023-11-27T06:25:46+03:00
2023-11-27T06:25:46+03:00
2023-11-27T06:25:46+03:00
2023
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Выдачи ипотеки в России рухнули почти на четверть
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Количество выданных в октябре российскими банками ипотечных кредитов упало на 22% — до 181,9 тысячи, при этом их число "на руках" у россиян приближается к пяти миллионам,... ПРАЙМ, 27.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, ипотека, кредит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Количество выданных в октябре российскими банками ипотечных кредитов упало на 22% — до 181,9 тысячи, при этом их число "на руках" у россиян приближается к пяти миллионам, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг-бюро".
Банк России в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз поднял ставку 27 октября — сразу на два процентных пункта, до 15% годовых.
Согласно данным компании, россияне в октябре взяли минимальное число ипотек за три месяца — 181,9 тысячи, хотя это все еще на треть больше среднемесячного уровня до ипотечного бума, начавшегося в августе.
Объем выданных в прошлом месяце кредитов также упал — на 25%, до 750 миллиардов рублей. Это в том числе произошло из-за сокращения среднего размера новой ипотеки — на 4%, до 4,1 миллиона рублей.
При этом количество активных ипотек в России приближается к 5 миллионам: в октябре их число выросло почти на 3%, до 4,8 миллиона кредитов.