МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банки в России по итогам прошлого квартала одобряли лишь чуть больше трети заявок на кредиты от малого и среднего бизнеса, а средняя выданная сумма ссуды почти в три раза меньше запрашиваемой — 3,6 миллиона рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть в распоряжении РИА Новости. Назван самый бизнес-бесконфликтный российский регион

"Аналитики… выяснили, как часто представители малого и среднего бизнеса (МСБ) обращались за кредитами в третьем квартале 2023 года. Оказалось, что в этом периоде лишь 37% заявок на кредитование были одобрены банками. Средняя сумма запрашиваемых кредитов составила около 10 миллионов рублей. При этом средняя сумма выданных кредитов зафиксирована в три раза меньше — порядка 3,6 миллиона", — сказано в материалах.

Также, как выяснили исследователи, в последнее время представители малого и среднего бизнеса чаще всего получали отказы в кредитовании от банков из-за отсутствия прибыли, бухгалтерского и налогового учета, оборотов по расчетному счету и небольшому сроку регистрации бизнеса.

По данным аналитиков, больше всего заявок на кредиты подавали предприниматели, занятые в сфере торговли и строительства — около 42% и 27% от общего числа обращений соответственно. Остальные заявки поступали от компаний, работающих в сфере услуг, транспорта, сельского хозяйства, общественного питания.

Предприниматели обращались за кредитами на финансирование расширения бизнеса, обеспечения оборотных средств или получения возобновляемой кредитной линии, указывается в материалах.

По данным аналитиков, за год банковские ставки по кредитам малому бизнесу также значительно выросли. "Если в начале года стандартная ставка составляла 11–15%, то после изменения ставки ЦБ банки изменили условия сначала до 15–17% годовых, а затем — до, минимум, 25%", — говорится в сообщении.