МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банк России проанализирует ситуацию с заявлением о банкротстве "СПБ Биржи", включая действия участников рынка с акциями компании, вместе с тем инвесторы, торгующие на площадке, не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Путин прокомментировал кредитно-денежную политику ЦБ

"Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО "СПБ Биржа", с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком", — сообщили в ЦБ РФ.

В ЦБ РФ отметили, что инвесторы, торгующие на "СПБ Бирже", не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки.

"В отношении вопроса о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи отмечаем, что средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица — центрального контрагента (клиринговый счет). При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки", — сообщили в ЦБ.

Ранее в понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве. Заявление поступило в суд 24 ноября. "СПБ Биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство, подчеркнув, что торговая площадка обладает устойчивым финансовым состоянием.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления, сообщили позже в пресс-службе суда.

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