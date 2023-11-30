МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем выдачи льготных ипотечных кредитов в ноябре этого года оставался на уровне октября, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе пресс-конференции. ЦБ призвал повышать ставки по льготной ипотеке

"До последнего момента мы видим быстрое развитие ипотеки, темпы роста рекордные. Льготные программы остаются драйвером. И вплоть до последних дней мы отслеживаем динамику выдач по льготным программам и видим, что в ноябре, несмотря на то что с 20 сентября уже было ужесточение правительственной программы, все равно у нас в октябре, как и в ноябре, примерно схожий объем предоставления ипотечных кредитов продолжается по льготным программам", — сказала Данилова.

Она также отметила, что ЦБ беспокоит, что льготные программы ипотеки способствуют увеличению разрыва цен на первичном и вторичном рынке жилья. Это не хорошо ни для людей, которые стремятся улучшить свои жилищные условия, ни для банков, которым будет сложно покрыть свои расходы в случае дефолта заемщика, считает она.

"В связи с этим, конечно, нужно способствовать тому, чтобы этот дисбаланс сокращался — разница в ценах. И для этого, конечно, программы льготные должны становиться более адресными, мы всегда за это выступаем", — заключила Данилова.

Темпы роста выдачи ипотеки в России в октябре замедлились до 2,9% с рекордных сентябрьских 4,2%, однако такой уровень все еще "очень высокий", комментировал ЦБ ранее. За месяц объем выданной ипотеки составил 770 миллиардов рублей, что на 19% ниже уровня сентября. А всего ипотечный портфель банков составил 17,6 триллиона рублей. При этом выдачи льготной ипотеки в октябре снизились на 17% к сентябрю, до 241 миллиарда рублей. ЦБ ждет роста ипотеки "сбалансированными темпами"

Данилова также рассказала, что в правительстве обсуждается повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.

"Мы участвуем в дискуссии с коллегами из правительства, и мы предлагали повысить требования по первоначальному взносу по льготной программе, пока знаем, что этот вопрос обсуждается", — сказала она.

"Что касается лимитов увеличения по программе льготной ипотеки, то действительно, лимиты близки к завершению и рассматривается вопрос про их увеличение, но, видимо, это будет сделано, но при этом важно, чтобы все-таки постепенно программа сворачивалась и менялась в пользу адресных программ", — добавила она.

Также Данилова рассказала, что объем выдач льготной ипотеки в ноябре сохранился на уровне, схожем с октябрьскими данными. Как сообщал ЦБ, выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17%, до 541 миллиарда рублей.

Ранее в октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит риски перегрева на ипотечном рынке и выступает за дальнейшее повышение первоначального взноса по льготной ипотеке. Позже замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ "в практическом смысле" не обсуждал повышения первого взноса по льготной ипотеке, но ситуацией с популярностью этих программ встревожен и согласен с оценкой Банка России.

Правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%.