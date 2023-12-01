МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе кредитной карты, претензия стала уже третьей за последний месяц, следует из сообщения ведомства. ФАС признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство

"ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства… В течение месяца это уже третье дело, которое служба возбудила в адрес Альфа-банка из-за введения потребителей в заблуждение и умалчивания о существенных условиях предоставления одного из продуктов в рекламе", — отмечается в сообщении.

"В ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе кредитной карты Альфа-банка… Форма и время размещения текста в поясняющих сносках не позволяли потребителям получить всю необходимую для осознанного выбора информацию", — сказано в сообщении.

Так, в ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты. Кроме того, в рекламе звучало и крупным шрифтом сообщалось о предоставлении кешбэка на 100% за первую покупку. При этом существенная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбэка, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени, пояснила служба.

Кроме того, в рекламе утверждалось, что Альфа-банк – "лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она тоже приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков, считают в ведомстве.

Две другие претензии ФАС к банку в ноябре были связаны с рекламой кредита и кредитной карты.