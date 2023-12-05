МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) в ближайшее время начнет предоставлять банкам подробную аналитику, в которой каждому банку будет присвоен рейтинг в зависимости от того, как активно и каким образом его клиенты пользуются картами платежной системы "Мир" ("дочка" НСПК), рассказала на технологической конференции НСПК руководитель сервиса "Аналитика" для участников системы "Мир" департамента стратегии и развития бизнеса НСПК Ирина Румянцева. В Лаосе начали принимать карты "Мир", заявил посол

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе НСПК, публично рейтинги публиковаться не будут, они будут предоставляться банкам по запросу.

Согласно презентации Румянцевой, при рейтинговании эмитентов карт будут учитываться такие показатели, как доля активных карт банка в общем количестве активных карт на рынке, а также динамика изменений этой доли.

"Что уже сейчас доступно в сервисе? Мы начали с отчета "Рейтинг эмитента", там мы определяем ваш рейтинг. Мы каждый месяц распределяем всех участников платежной системы "Мир" по группам по количеству активных карт", — рассказала представитель НСПК.

"Этот отчет мы планируем выпустить в ближайшие недели. Отчет позволяет банкам оценить свои параметры и сравнить их с параметрами конкурентов", — добавила Румянцева.

В следующем году НСПК представит аналогичные отчеты и по эквайерам карт платежной системы "Мир". В рейтингах эквайеров уже будут учтены обороты по картам и средний чек покупок.