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Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе
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Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе, теперь туристы из России могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах, следует из релиза оператора карт "Мир" —... ПРАЙМ, 05.12.2023
банки, финансы, новости, россия, куба, карты "мир"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе, теперь туристы из России могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах, следует из релиза оператора карт "Мир" — Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро. Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны", — говорится в сообщении.
На первом этапе возможность расплатиться "Миром" реализована в наиболее популярных у российских туристов территориях, приводятся в сообщении слова генерального директора платежной системы Владимира Комлева. Он отметил, что география использования карт будет постепенно расширяться
НСПК напоминает, в марте 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт "Мир". За это время такой возможностью российские туристы воспользовались около 3 тысяч раз.