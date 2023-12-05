МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе, теперь туристы из России могут расплатиться ими в магазинах, отелях и ресторанах, следует из релиза оператора карт "Мир" — Национальной системы платежных карт (НСПК). В Лаосе начали принимать карты "Мир", заявил посол

"Платежная система "Мир" запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро. Теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны", — говорится в сообщении.

На первом этапе возможность расплатиться "Миром" реализована в наиболее популярных у российских туристов территориях, приводятся в сообщении слова генерального директора платежной системы Владимира Комлева. Он отметил, что география использования карт будет постепенно расширяться

НСПК напоминает, в марте 2023 года во всей сети банкоматов на Кубе стало доступно снятие наличных с карт "Мир". За это время такой возможностью российские туристы воспользовались около 3 тысяч раз.