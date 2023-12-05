МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Повышенный рост ипотечного кредитования в России в ближайшее время может продолжиться, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. Аналитики Центробанка увидели замедление роста экономики России

Выводы и рекомендации, содержащиеся в документе, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.

"Повышенный рост ипотеки в ближайшее время может продолжиться, так как даже с учетом некоторого снижения объемы ипотечных сделок и заявок держатся на высоком уровне относительно средних значений последних двух-трех лет", — считают аналитики регулятора.

Несмотря на то, что выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке, по последним данным, ощутимо снизились, в частности по льготным программам, объемы кредитования в рамках госпрограмм остаются гораздо выше средних уровней первой половины года, указывается в материалах. Это происходило, по данным экспертов, в том числе из-за перетока спроса со вторичного рынка на первичный.

Ранее ЦБ сообщал, что портфель ипотечного кредитования по итогам октября увеличился на 2,9% — до 17,6 триллиона рублей. В октябре банки выдали 200,4 тысячи кредитов на общую сумму 769,6 миллиарда рублей.