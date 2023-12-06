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Сбербанк сократил объем выдач потребкредитов
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Сбербанк в четвертом квартале текущего года сократил объем выдач потребкредитов на 30%, это произошло из-за ужесточения регулирования ЦБ и повышения ключевой ставки, сообщил... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, сбербанк, цб, кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в четвертом квартале текущего года сократил объем выдач потребкредитов на 30%, это произошло из-за ужесточения регулирования ЦБ и повышения ключевой ставки, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.
Банк России в четвертом квартале сильно ужесточил макропруденциальные лимиты по потребкредитам: теперь банки могут выдавать сильно закредитованным заемщикам лишь 5% от всех кредитов. Кроме того, лимиты были введены и для заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50% до 80%. На них теперь должно приходиться не более 30% предоставленных за квартал потребкредитов и 20% выдач "кредиток".
"Объем выдач потребительских кредитов в четвертом квартале снизился на 30%, несмотря на стабильный уровень спроса, вследствие роста ключевой ставки и введения регулятором ограничений по кредитованию клиентов с высокой долговой нагрузкой", — сказал Царев журналистам в кулуарах Дня инвестора.
По данным банка, всего за 11 месяцев были выданы потребкредиты 6,7 миллиона россиян, что на 1,3 миллиона больше показателя годом ранее. Объем выданных кредитов достиг почти 3 триллионов рублей, что на 62% больше аналогичного периода прошлого года.