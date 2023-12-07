МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, ограничивающий увеличение процентной ставки по ипотечным кредитам и займам в случае отказа заемщика от страхования. Госдума приняла поправки по потребительским кредитам

Во втором чтении Госдума поддержала поправки Банка России, направленные на недопущение роста процентной ставки по ипотечным кредитам при отказе заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора.

В подобных случаях кредитор будет вправе увеличить процентную ставку по выданному кредиту до уровня ставки, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.

По словам руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, данная мера направлена на защиту заемщика от резкого увеличения ставки. Кредитные договора по ипотеке более продолжительные, и банку сложно предугадать дальнейшие колебания ставки, что создает некие неконтролируемые риски.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.