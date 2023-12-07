РОССИЯ, НАБИУЛЛИНА, ЦБ
ЦБ РФ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ ИЗЛИШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20231207/842495390.html
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ЦБ РФ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ ИЗЛИШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20231207/842495390.html
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