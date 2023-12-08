МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Объем нового бизнеса в лизинговой отрасли в России по итогам девяти месяцев текущего года составил 2,5 триллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 92%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. "Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге увеличился почти вдвое

"Портфель рынка лизинга за 9 месяцев составил 8,1 триллиона рублей. Объем нового бизнеса 2,5 триллиона рублей и вырос на 92% относительно аналогичного периода прошлого года", — сказал он.

Мусатов отметил, что в текущем году рынок лизинга показывает серьезные рост, превосходя ожидания игроков.

Доля продаж нового грузового транспорта в автолизинге в России на сегодня достигла 85-90%.

"Сейчас доля продаж нового грузового транспорта в лизинге достигает 85-90% в России. Это клиенты, связанные с коммерческими перевозками, различные сегменты строительства, ретейл и маркетплейсы", — сказал Мусатов.

Он отметил, что последние несколько лет наблюдается активное развитие автолизинга. Так, проникновение инструментов в легковом автотранспорте выросло до 20-30%.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.