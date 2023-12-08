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2023
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Подсчитана динамика рынка лизинга в России в текущем году
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Объем нового бизнеса в лизинговой отрасли в России по итогам девяти месяцев текущего года составил 2,5 триллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 92%,... ПРАЙМ, 08.12.2023
банки, финансы, новости, авто, транспорт, бизнес, лизинг, втб лизинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Объем нового бизнеса в лизинговой отрасли в России по итогам девяти месяцев текущего года составил 2,5 триллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 92%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.
"Портфель рынка лизинга за 9 месяцев составил 8,1 триллиона рублей. Объем нового бизнеса 2,5 триллиона рублей и вырос на 92% относительно аналогичного периода прошлого года", — сказал он.
Мусатов отметил, что в текущем году рынок лизинга показывает серьезные рост, превосходя ожидания игроков.
Доля продаж нового грузового транспорта в автолизинге в России на сегодня достигла 85-90%.
"Сейчас доля продаж нового грузового транспорта в лизинге достигает 85-90% в России. Это клиенты, связанные с коммерческими перевозками, различные сегменты строительства, ретейл и маркетплейсы", — сказал Мусатов.
Он отметил, что последние несколько лет наблюдается активное развитие автолизинга. Так, проникновение инструментов в легковом автотранспорте выросло до 20-30%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.